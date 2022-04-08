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Путин приехал на церемонию прощания с Жириновским

Траурное мероприятие проходит в Колонном зале Дома Союзов.

Путин приехал на церемонию прощания с Жириновским
Владимир Путин. Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, которая проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве, сообщает РИА Новости.

Кортеж главы государства на большой скорости промчался от Кремля к Дому Союзов, сообщает корреспондент Teleprogramma.pro.

Ранее в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Владимира Жириновского. Его проводил лично патриарх Кирилл.

Владимир Жириновский на протяжении двух месяцев боролся за свою жизнь в больнице. Он умер от последствий коронавируса в возрасте 75 лет.

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