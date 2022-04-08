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В Москве из-за похорон Владимира Жириновского закрыли выход из метро на Большую Дмитровку

Всех пассажиров отправляют к Большому театру.

В Москве из-за похорон Владимира Жириновского закрыли выход из метро на Большую Дмитровку
Владимир Жириновский. Фото: Global Look Press

В метро «Охотный Ряд» в центре Москвы объявляют о закрытом выходе на улицу Большая Дмитровка. Это связано с похоронами лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщает с места событий корреспондент Teleprogramma.pro.

Похороны Владимира Жириновского
Похороны Владимира Жириновского. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Заметим, что всех пассажиров метро направляют к Большому театру. Отметим, что в столице перекрыта Большая Дмитровка. Подойти к Колонному залу Дома Союзов крайне проблематично.

Ранее в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Владимира Жириновского. Его проводил лично патриарх Кирилл.

Владимир Жириновский на протяжении двух месяцев боролся за свою жизнь в больнице. Он умер от последствий коронавируса в возрасте 75 лет.

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