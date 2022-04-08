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Садальский отреагировал на слухи о своей эмиграции стихами украинского поэта Губермана

Актер в самое ближайшее время отправится в Белоруссию.

Садальский отреагировал на слухи о своей эмиграции стихами украинского поэта Губермана
Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» отреагировал на слухи о своей эмиграции из России. Он разместил снимок с кричащим заголовком: «Станислав Садальский уедет из России в Белоруссию».

Станислав Садальский
Станислав Садальский. Фото: Global Look Press

Ниже он опубликовал строчки, которые принадлежат украинскому поэту Игорю Губерману — уроженцу Харькова.

«Подробная цитата: «Своей судьбы актер и зритель, я рад и смеху, и слезам, а старость — краткий вытрезвитель перед гастролью в новый зал».

Станислав Садальский

Напомним, что Станислав Садальский и его коллега Татьяна Кравченко поедут в Белоруссию со спектаклем «Гвоздь сезона». Они выступят в Минске и Гродно.

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