Садальский отреагировал на слухи о своей эмиграции стихами украинского поэта Губермана

Актер Станислав Садальский в «Телеграме» отреагировал на слухи о своей эмиграции из России. Он разместил снимок с кричащим заголовком: «Станислав Садальский уедет из России в Белоруссию».
Ниже он опубликовал строчки, которые принадлежат украинскому поэту Игорю Губерману — уроженцу Харькова.
«Подробная цитата: «Своей судьбы актер и зритель, я рад и смеху, и слезам, а старость — краткий вытрезвитель перед гастролью в новый зал».
Напомним, что Станислав Садальский и его коллега Татьяна Кравченко поедут в Белоруссию со спектаклем «Гвоздь сезона». Они выступят в Минске и Гродно.
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