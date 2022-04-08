«Возмущен до сих пор»: Талышинская призналась, что Шоуа мог получить по заслугам от ее мужа

На сцене дуэт «Непара» был почти 19 лет. В их списке хитов — любимые многими «Плачь и смотри», «Бог тебя выдумал» и другие. Пару лет назад Виктория Талышинская и Александр Шоуа объявили о распаде коллектива.

Правда, после этого Александр несколько раз высказывался нелестно о бывшей коллеге, в том числе публично обвинял ее в злоупотреблении алкоголем. Такие слова задели не только певицу.

«Мой муж возмущен до сих пор, у него были такие мысли. Но это слишком публичный и громкий поступок. Думаю, если бы оскорбление было нанесено мне конкретно при сидящем рядом супруге, он бы поступил так же. Но считаю, что не нужно в нашем случае вступать в какие-то перепалки, это влечет за собой дальнейшие оскорбления», — цитирует Талышинскую «СтарХит».

Добавим, после распада «Непары» Виктория Талышинская и продюсер Владимир Курто создали коллектив «Два океана».

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