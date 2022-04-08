Гроб с телом Жириновского вынесли из храма Христа Спасителя и погрузили в ритуальный автомобиль

Гроб с телом видного российского политика и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского вынесли из храма Христа Спасителя в Москве. Траурная процессия направилась в Колонный зал, сообщает телеграм-канал «НеМалахов».

Напомним, что ранее в храме Христа Спасителя состоялось отпевание Владимира Жириновского. Церемонию проводил лично патриарх Кирилл.

«Дорогие братья и сестры. Мы собрались, чтобы помолиться перед гробом Владимира Вольфовича Жириновского. Проводить его в последний путь», — сказал епископ перед отпеванием.

Чуть позже гроб с телом Жириновского погрузили в ритуальный автомобиль AURUS Lafet. Любопытно, что машина именно этой марки была использована на похоронах главы МЧС Евгения Зиничева 10 сентября 2021 года.

Владимир Жириновский на протяжении двух месяцев боролся за свою жизнь в больнице. Он умер от последствий коронавируса в возрасте 75 лет.

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