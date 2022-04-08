Россияне пришли на отпевание Жириновского с раскладными садовыми табуретками

Чтобы встать на них и наблюдать за происходящим.

В храме Христа Спасителя прошло отпевание бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Литургию провел сам епатриарх Кирилл.

Некоторые россияне пришли к храму с раскладными садовыми табуретками — чтобы встать на них и лучше видеть, как будут выносить тело политика.

После того, как отпевание завершилось, зазвонил колокол. Открылась задняя дверь катафалка, и из храма вынесли гроб с телом Жириновского, пишет сайт mk.ru.

В 11.00 с лидером ЛДПР попрощаются его поклонники. А похоронят политика в 14.00 на Новодевичьем кладбище.

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