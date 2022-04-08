«Собрались, чтобы помолиться перед гробом Жириновского»: патриарх Кирилл высказался на отпевании

Как отметил епископ русской православной церкви, политика надо достойно проводить в последний путь.

Патриарх Кирилл высказался на отпевании политика Владимира Жириновского, которое проходит в храме Христа Спасителя в Москве.

«Дорогие братья и сестры. Мы собрались, чтобы помолиться перед гробом Владимира Вольфовича Жириновского. Проводить его в последний путь». Патриарх Кирилл

Напомним, что прощание с лидером ЛДПР состоится в 11.00 в Колонном зале Дома Союзов на Большой Дмитровке. Сами похороны начнутся в 14.00 на Новодевичьем кладбище, сообщает Super.ru.

Владимир Жириновский на протяжении двух месяцев боролся за свою жизнь в больнице. Он умер от последствий коронавируса в возрасте 75 лет.

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