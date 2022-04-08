«Меня обсуждают?»: Малькова показала, как живет с тремя детьми в США

В марте этого года Светлана Малькова перебралась с тремя детьми в США после семи лет прожитых в Словении. Новость стала для всех полной неожиданностью, в том числе и для отца ее детей Романа Малькова, который в прошлом году стал мужем актрисы Анастасии Макеевой.

Ранее бизнесмен обращался к общественности с открытым письмом, заявив о том, что экс-жена вывезла в США детей незаконно.

Светлана Малькова тем временем сообщила, что планирует обосноваться в Сиэтле, где хочет выйти замуж и открыть художественную школу. Накануне в своей соцсети она показала снимок, на котором запечатлелась с тремя детьми в парке городка Белвью.

«Дорогу осилит идущий. Знаю ли я, что меня обсуждают? Конечно, знаю. Пусть обсуждают – событий в моей жизни хватит на всех», — написала Малькова.

Напомним, накануне стало известно, что Светлана Малькова просила бывшего мужа вернуться к ней и начать все сначала.

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