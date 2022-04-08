Подала заявление по собственному желанию: Константин Хабенский избавился от своего заместителя

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский подписал приказ об увольнении одного из своих замов — Марины Андрейкиной, которая ранее написала заявление по собственному желанию.

Отметим, что в театре Андрейкина занималась финансами и прочей экономической деятельностью. Стоит сказать, что не так давно в МХТ имени Чехова появился еще один заместитель Хабенского. Его зовут Павел Величко. В прошлом он занимал должность заместителя главы Сочи по экономическим вопросам.

Любопытно, что изначально Константин Хабенский хотел, чтобы у него было два зама. Однако что-то пошло не так в отношениях с Андрейкиной. Возможно, она не сработалась с Величко, сообщает МК.ru.

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Напомним, что Марина Андрейкина с 2018 года была заместителем худрука-директора. Однако с приходом в художественный театр Константина Хабенского в этой должности она продержалась лишь пять месяцев.

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