«Человек широкой души»: актриса Киселева – о съемках с Децлом

Кирилл Толмацкий ушел из жизни в 2019 году, сыграв перед этим в сериале.

Актриса Александра Киселева рассказала, как ей довелось сниматься с Кириллом Толмацким, наиболее известным при жизни как рэпер Децл, в одном проекте. Это был сериал «Погнали!», ставший последним в его жизни.

Толмацкий сыграл в комедии названого отца героини Киселевой. Актриса вспомнила, как познакомилась с музыкантом на площадке и какие впечатления он о себе оставил.

«На площадке поняла, что Кирилл Толмацкий — человек широкой души. В тот момент действительно думала только о том, что испытываю уважение за его вклад в нашу музыкальную культуру, ведь песни Децла, мне кажется, знают даже те, кто не догадывается об этом. И поэтому очень приятно, что мы сработались с ним», — поведала актриса в проекте «Загугли звезду».

Напомним, Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался в феврале 2019 года. Он прославился своей музыкой, сам писал для себя песни, отстранившись от отца-продюсера, который ушел из семьи.

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