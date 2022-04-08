Нечеткая артикуляция: специалист по вокалу назвал главную проблему Ольги Бузовой как певицы

Недавно блондинка представила новый трек «Не буди во мне зверя».

Несколько лет назад Ольга Бузова начала строить музыкальную карьеру. специального образования у блондинки нет, но это ее, как и многих других современных блогеров, ничуть не смущает.

Недавно Ольга представила свой новый трек – «Не буди во мне зверя», который послушал педагог по вокалу, саунд-продюсер телепроектов «Новая Фабрика Звезд» и Евровидение 2019, участник шоу «Песни» на ТНТ Антон Коробка и вынес свой вердикт.

«У Ольги появилось больше вариаций вокальной подачи. Она пытается показать себя страстной натурой: и поет, и рычит, и дышит. А из проблем я бы отметил нечеткую артикуляцию. Впрочем, сейчас этой фишкой намеренно пользуются многие современные исполнители: они нарочно выбирают такую манеру пения, при которой слова звучат неразборчиво. Читаемость текстов завуалирована так, чтобы нужно было сидеть и разбирать. Но если бы с Бузовой работали академические преподаватели, этот недостаток поспешили бы исправить», — цитирует Антона Коробку «Комсомольская правда».

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