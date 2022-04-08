Как приготовить лучший соус к «Цезарю»
Видео
Правильные десерты: как приготовить весеннее печенье
Видео

Нечеткая артикуляция: специалист по вокалу назвал главную проблему Ольги Бузовой как певицы

Недавно блондинка представила новый трек «Не буди во мне зверя».

Нечеткая артикуляция: специалист по вокалу назвал главную проблему Ольги Бузовой как певицы
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Несколько лет назад Ольга Бузова начала строить музыкальную карьеру. специального образования у блондинки нет, но это ее, как и многих других современных блогеров, ничуть не смущает.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Недавно Ольга представила свой новый трек – «Не буди во мне зверя», который послушал  педагог по вокалу, саунд-продюсер телепроектов «Новая Фабрика Звезд» и Евровидение 2019, участник шоу «Песни» на ТНТ Антон Коробка и вынес свой вердикт.

Антон Коробка
Антон Коробка. Фото: соцсети

«У Ольги появилось больше вариаций вокальной подачи. Она пытается показать себя страстной натурой: и поет, и рычит, и дышит. А из проблем я бы отметил нечеткую артикуляцию. Впрочем, сейчас этой фишкой намеренно пользуются многие современные исполнители: они нарочно выбирают такую манеру пения, при которой слова звучат неразборчиво.

Читаемость текстов завуалирована так, чтобы нужно было сидеть и разбирать. Но если бы с Бузовой работали академические преподаватели, этот недостаток поспешили бы исправить», — цитирует Антона Коробку «Комсомольская правда».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

бузоваБузова новостиБузова последние новостиОльга Бузова последние новости