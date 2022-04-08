«Среди тысяч он выбрал меня»: звезда «Танцев» Киселева – об отношениях с Мигелем

Звезда сериала «Хрустальный» Александра Киселева – чемпионка по танцам, с детства занимается на паркете и оттачивала свое мастерство в коллективе Аллы Духовой «Тодес». Актриса сегодня реализуется в кино, но в ее жизни был период, связанный с телепроектом «Танцы» на ТНТ.

Киселевой не было и 16 лет, когда она начала штурмовать кастинги третьего сезона. Раз за разом получая отказ, танцовщица отчаялась и перестала бороться. Но смогла попасть в танцевальный лагерь хореографа Мигеля, который открыл ей двери на большую сцену, где она дошла до полуфинала. И она ему очень признательна по сей день.

«Мы с Мигелем всегда были на одной волне. Очень благодарна, потому что, он протянул мне руку помощи. Так как среди тысяч детей он выбрал меня и помог моему таланту проявиться. Очень важно благодарить и ценить тех людей, которые помогают тебе двигаться дальше. Поэтому Мигель – мой наставник и друг. Есть и будет в моей жизни», — рассказала актриса в интервью «Загугли звезду».

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