Как приготовить лучший соус к «Цезарю»
Видео
Правильные десерты: как приготовить весеннее печенье
Видео

«Россия – женская страна»: Михаил Турецкий выступил со смелым заявлением

По словам музыканта, дамы в нашей стране «более сговорчивы».

«Россия – женская страна»: Михаил Турецкий выступил со смелым заявлением
Михаил Турецкий. Фото: Global Look Press

Музыкант Михаил Турецкий в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» высказался о России и ее жителях.

Алла Довлатова
Алла Довлатова. Фото: Global Look Press

«Россия – женская страна. И женщины порой здесь даже более сговорчивы и лучше организованы. Женский коллектив я создал, проведя серьезный кастинг. Я уже взял себе партнеров в осознанном возрасте, которые мне очень подходят по всем показателям».  

Михаил Турецкий

Как отметил Михаил Турецкий, ему в коллектив подойдут обыкновенные женщины не модельного вида, которые выходят на сцену и тут же преображаются, когда поют.

«То есть у них на лице не должно быть никаких трудностей в момент исполнения. Вот если у женщины морщится лоб, то она занимается не своим делом, когда поет. То есть она должна быть прекрасной и очень убедительной», — заявил Михаил Турецкий.

Напомним, что Михаил Турецкий – народный артист России. Совсем скоро, 12 апреля, он будет отмечать юбилей. Ему исполнится 60 лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

"Вечернее шоу Аллы Довлатовой"Алла ДовлатоваМихаил ТурецкийНовости googleРусское радио