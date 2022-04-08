«Тяжело есть, ходить, дышать, спать, лежать»: жена Константина Ивлева пожаловалась на беременность

Жена Константина Ивлева, известного шеф-повара и телеведущего, совсем скоро подарит мужу наследницу. Валерия Куденкова на последнем сроке беременности и уже устала быть в положении. Она жалуется, что ей очень тяжело.

«Находишься в таком ожидании, что вот-вот, прям вот-вот и все, и наверное, эти эмоции все перекрывают. Но нет, не перекрывают. Последние недели капец какие сложные, тяжело есть, ходить, дышать, спать, лежать, обуваться, одеваться – просто какой-то раздрай!», — причитает беременная.

Для девушки дочка станет первенцем. А вот Константин Ивлев с пополнением перейдет в разряд многодетных – от первого брака у него есть двое несовершеннолетних детей.

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