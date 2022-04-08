«Я так благодарна, что меня спасли»: Хлебникова пришла к Малахову на программу «Привет, Андрей!»

Певица Марина Хлебникова появилась на телевидении в программе «Привет, Андрей» на канале «Россия 1». Она спела перед собравшимися свой знаменитый хит «Дожди», а также рассказала о своем самочувствии.

«У меня поражение кожи. Я так благодарна, что меня спасли. Чувствовала безмерную поддержку людей. Спасибо вам, люди». Марина Хлебникова

Напомним, что Марина Хлебникова серьезно пострадал при пожаре в прошлом году, который случился в ее квартире. При этом она какое-то время жила у своих друзей, потому что квартира требовала серьезного ремонта.

больше по теме Как сейчас выглядит пострадавшая в пожаре Марина Хлебникова Артистка практически восстановилась после пожара.

Заметим, что Марина Хлебникова достаточно быстро восстанавливается. В недалеком будущем у нее выйдет новая песня, которую с нетерпением ждут поклонники.

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