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«Я так благодарна, что меня спасли»: Хлебникова пришла к Малахову на программу «Привет, Андрей!»

По словам певицы, она чувствовала поддержку многих людей.

«Я так благодарна, что меня спасли»: Хлебникова пришла к Малахову на программу «Привет, Андрей!»
Марина Хлебникова. Фото: Global Look Press

Певица Марина Хлебникова появилась на телевидении в программе «Привет, Андрей» на канале «Россия 1». Она спела перед собравшимися свой знаменитый хит «Дожди», а также рассказала о своем самочувствии.

Андрей Малахов
Андрей Малахов. Фото: Global Look Press

«У меня поражение кожи. Я так благодарна, что меня спасли. Чувствовала безмерную поддержку людей. Спасибо вам, люди».

Марина Хлебникова

Напомним, что Марина Хлебникова серьезно пострадал при пожаре в прошлом году, который случился в ее квартире. При этом она какое-то время жила у своих друзей, потому что квартира требовала серьезного ремонта.

Заметим, что Марина Хлебникова достаточно быстро восстанавливается. В недалеком будущем у нее выйдет новая песня, которую с нетерпением ждут поклонники.

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Андрей МалаховКанал "Россия 1"Марина ХлебниковаПесня "Дожди"Программа "Привет Андрей!"