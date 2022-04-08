«Частенько звал меня к себе домой»: Долина раскрыла детали теплых отношений с Мироновым

Как отметила певица, у актера в квартире была самая большая коллекция джазовых пластинок в стране.

Певица Лариса Долина в YouTube-шоу «МузLoft» рассказала о своих дружеских отношениях с актером Андреем Мироновым, который ушел из жизни в 1987 году.

«Я была знакома с Андреем Мироновым и очень хорошо. У него была самая большая коллекция джазовых пластинок. Частенько звал меня к себе домой, но я ни разу не была, никак не получалось, чтобы послушать». Лариса Долина

По словам Ларисы Долиной, они довольно часто пересекались с Андреем Мироновым на совместных концертах. По ее словам, он был необыкновенным человеком: теплым, сердечным и обаятельным. При этом Долина подчеркнула, что Миронов обладал необычайным талантом. Такие люди, по ее уверению, дважды не рождаются.

Напомним, что Андрей Миронов ушел из жизни в возрасте 46 лет. Это случилось вскоре после одного из спектаклей в Риге.

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