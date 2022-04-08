Новости шоу-бизнеса: чем занимается Галкин в Израиле, Нагиев озвучил свою позицию двумя словами, Скороход сделал заявление

Об этих и других новостях из мира звезд – в обзоре Teleprogramma.pro.

Максим Галкин и Алла Пугачева уже больше месяца находятся в Израиле. Накануне стало известно, как шоумен коротает будни, готовясь к своим концертам, запланированным на лето.

Тем временем Дмитрий Нагиев озвучил свою позицию по всему происходящему, причем, в двух словах, а белорусский юморист Андрей Скороход из Comedy Club сделал заявление.

Об этих и других новостях, которые больше всего интересовали читателей сайта 7 апреля, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Чем занимается Максим Галкин в Израиле

Больше месяца назад Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими двойняшками Лизой и Гарри перебрались в Израиль. Периодически шоумен выходит на связь со своими фанатами в соцсетях и готовится к концертам, которые запланированы на начало лета в восьми городах страны.

Кроме того, телеведущий нашел себе занятия по душе. Галкин гуляет по песчаному берегу под шум волн, наблюдает за корабликами и катается на велосипеде.

больше по теме То на пляже, то на велосипеде ездит и везде без Аллы! Чем занимается оставшийся без рекламных контрактов Галкин

Дмитрий Нагиев озвучил свою позицию

Актер Дмитрий Нагиев редко делится с поклонниками в соцсетях своими мыслями. Накануне он оставил многозначительное заявление у себя на страничке. Пока поклонники пытаются понять, что тем самым хотел сказать шоумен.

«Может, хватит», — оказался немногословен артист.

больше по теме «Может, хватит»: Дмитрий Нагиев двумя словами обозначил свою позицию

Андрей Скороход сделал заявление

Белорусский юморист Андрей Скороход из Comedy Club сделал заявление, обозначив свою позицию. Он усомнился, что на Украине расцвел фашизм. Артист вспомнил, что когда жил некоторое время в Киеве, никто его за русский язык «не ругал».

«В России далеко не все поддерживают операцию и не стоит всех, кто здесь находится и не уехал», — заявил о своей позиции артист.

больше по теме «Нет там никаких нацистов»: комик Андрей Скороход из Comedy Club сделал заявление

Сергей Безруков сообщил, что билеты на «Евгения Онегина» в Нью-Йорке раскупили

Актер и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в «Телеграме» сообщил, что американцы скупили почти все билеты на оперу «Евгений Онегин» в Метрополитен-опере.

Оперу «Евгений Онегин» можно будет увидеть 7, 10 и 14 апреля, стоимость билетов доходит до 100 долларов.

Молодой актер рассказал о романе с Александрой Яковлевой

Актриса Александра Яковлева умерла от онкологии. Накануне ее похоронили в родном Калининграде. А несколько лет назад многие поклонники считали, что актриса развелась со своим третьим мужем и закрутила роман с актером сериала «Нюхач» Денисом Бондаренко. Парню, к слову, всего 35 лет.

«История, что у нас был роман — чистой воды выдумка. Наверное, это такой пиар или придуманные сенсации, высосали из пальца», — рассказал Денис.

больше по теме Известный 35-летний актер высказался о романе с Александрой Яковлевой

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.