Впал в депрессию, начал спиваться: почему Андрей Данилко стал нерукопожатным в России

Верка Сердючка была одной из ярких звезд на российской сцене.

Верка Сердючка, он же Андрей Данилко, была одним из ярких персонажей на российской сцене в 2000-е годы. Артист с неиссякаемой энергией и харизмой покорил многих зрителей, а также завел друзей среди московских коллег. Теперь же он – персона нон-грата в отечественном шоу-бизнесе.

Причина, почему Сердючка оказалась нерукопожатной в России, кроется в 2007 году. Роковым для Данилко стало выступление на «Евровидении» с песней Dancing Lasha Tumbai. Он тогда занял второе место. Но выиграв в Европе, он проиграл в России, причем, на кон была поставлена его карьера с многомиллионными контактами.

Потому что услышали зрители, что поет он «Раша, гудбай!». Сначала артист отрицал такую трактовку своей песни, но когда терять уже было нечего, стал заявлять, что именно это и имел в виду. После того, как для него захлопнулась дверь на российскую сцену, он сдал — впал в депрессию, начал злоупотреблять алкоголем, пишет МК.ru.

Теперь, кстати, Данилко поет свою песню только с этими строками, которые первоначально послышались всей российской публике.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!