Участие подтвердила: оскандалившаяся Анна Нетребко собралась выступить в Мариинском театре

Звезда мировой оперы Анна Нетребко на днях наделала шуму. Звезда негативно высказалась о действиях России на Украине и предпочла продолжать карьеру в Европе, заявив о скором возобновлении концертов.

С певицей разорвали сотрудничество в Новосибирском театре оперы и балета, Дмитрий Рогозин отозвал приглашение на космодром, где ранее предлагал ей выступить для космонавтов.

Сейчас стало известно, что Нетребко собирается приехать из Австрии, где она уже давно проживает с семьей, в Санкт-Петербург. Она намерена блеснуть талантом на традиционном фестивале «Белые ночи». Это подтвердил ее агент Максим Берин.

«Мариинский театр объявил об участии Анны Нетребко в фестивале, агент оперной певицы Максим Берин подтверждает ее участие в мероприятии», — цитирует агента сайт «Известия».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!