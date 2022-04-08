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Участие подтвердила: оскандалившаяся Анна Нетребко собралась выступить в Мариинском театре

Оперная певица готовится блистать на фестивале «Белые ночи».

Участие подтвердила: оскандалившаяся Анна Нетребко собралась выступить в Мариинском театре
Анна Нетребко. Фото: соцсети

Звезда мировой оперы Анна Нетребко на днях наделала шуму. Звезда негативно высказалась о действиях России на Украине и предпочла продолжать карьеру в Европе, заявив о скором возобновлении концертов.

С певицей разорвали сотрудничество в Новосибирском театре оперы и балета, Дмитрий Рогозин отозвал приглашение на космодром, где ранее предлагал ей выступить для космонавтов.

Сейчас стало известно, что Нетребко собирается приехать из Австрии, где она уже давно проживает с семьей, в Санкт-Петербург. Она намерена блеснуть талантом на традиционном фестивале «Белые ночи». Это подтвердил ее агент Максим Берин.

«Мариинский театр объявил об участии Анны Нетребко в фестивале, агент оперной певицы Максим Берин подтверждает ее участие в мероприятии», — цитирует агента сайт «Известия».

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