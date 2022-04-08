«Лариса Долина убила бы»: режиссер мюзиклов отказался звать Валю Карнавал в постановку

Режиссер мюзиклов Алексей Франдетти честно признался, что Валя Карнавал не тянет как кандидат на роль в музыкальном театре. Он работает над постановкой, в которую очень хотел пригласить звездного артиста, но поющих среди молодежи не нашел – не тянут.

Заговорив про Валю Карнавал, Франдетти в YouTube-шоу «Историс» честно признался: «Лариса Александровна [Долина], услышав, убила бы, наверное. Музыкальный театр — это спорт. Если в драматическом тебя еще можно как-то прикрыть, то в музыкальном либо берешь высокую ноту, либо нет».

Речь про Долину Франдетти завел не случайно. Дело в том, что именно Лариса Александровна год назад подняла вопрос ребром, заявив Карнавал, что нужно пению учиться в вузе. На что тиктокерша ей парировала, что, мол, это пустая трата времени, зачем, ведь можно и так прославиться.

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