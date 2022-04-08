«Ни перед кем оправдываться не собираюсь»: оскандалившаяся Нетребко высказалась о происходящем

Оперная дива вышла в прямой эфир из своей квартиры в Вене.

Недавно оперная дива Анна Нетребко, взыскалась обо всем происходящем. Певица заверила, якобы ее осуждение спецоперации родной страны — это совсем не страшно. Кроме того, она попыталась оправдаться тем, что на нее давил Запад.

«Я ни перед кем оправдываться не собираюсь. Но разъяснить кое-что нужно. Против своей Родины я не шла и не пойду. И для этого не нужно делать каких-то громогласных заявлений, которые сейчас все от нас требуют. Ну и что, что сказала. И дальше что?» — заявила прима.

Добавим, что свои мысли Анна Нетребко озвучила, находясь в своей роскошной квартире в австрийской Вене. Гражданство Австрии она получила еще в 2006-м, сохранив при этом и российский паспорт.

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