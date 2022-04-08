Когда хочешь привлечь внимание: Бузова разделась, чтобы прикрыться сумочкой Chanel

Экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова привлекла внимание подписчиков в соцсетях, раздевшись перед камерой. Певица решила таким образом продемонстрировать свою сумочку Chanel и прикрылась ею. Оказалось, что у девушки целая коллекция люксовых аксессуаров, которые она вознамерилась вернуть.

Ольгу Бузову крайне возмутило, что всемирно известный бренд Коко Шанель перестал продавать свои вещи русским модницам. И певица не хочет быть причастна к такому беспределу. Поэтому устроила перформанс с раздеванием.

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