Прилюдно ласкается: бывший муж-тиран Валерии Александр Шульгин замечен в компании с молоденькой пассией

Продюсер не скрывал своих чувств за столиком в ресторане.

Известный продюсер Александр Шульгин на днях был пойман в объектив фотокамеры в ресторане. Бывший муж-тиран певицы Валерии, от которого она родила троих детей, оказался за столиком не один, а в компании молоденькой особы.

Девушка Шульгина на вид оказалась младше дочери продюсера, 28-летней Анны. Они мило беседовали, и мужчина не скрывал чувств к своей спутнице и нежно ласкал по щеке, пишет «Пятый канал» со ссылкой на светский Telegram-канал.

После громкого развода с Валерией, которая пожаловалась на избиения, Шульгин закрутил роман с подопечной на «Фабрике звезд» Юлией Михальчик. А затем пропал из публичного поля.

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