Ради нее нарушили правила: как актриса Александра Киселева попала в «Танцы»

Знаменитость в интервью рассказала, как сложился ее путь в популярное шоу.

Актриса сериалов «Сестры», «Хрустальный», «Погнали!», «Чиновник», «Танец тишины» Анастасия Киселева приняла участие в проекте «Загугли звезду». 19-летняя знаменитость начинала свой путь в шоу Аллы Духовой «Тодес» с тех лет, но в десятилетнем возрасте покинула коллектив, чтобы стать актрисой.

Однако, танцы вернулись в ее жизнь – сначала она попала в проект «Большие танцы» на телеканале «Россия», где не смогла участвовать из-за возраста, а затем на ТНТ, куда тоже путь ей оказался закрыт из-за несовершеннолетия.

«Затем случился проект «Танцы». Это тоже был долгий, тернистый путь. Не все получалось сразу. Меня не допустили на прекастинг, опять же из-за возраста. После чего поехала в лагерь этого проекта и уже там заявила о себе. На меня обратили внимание хореографы, и наставник шоу Мигель лично попросил приехать в Москву на кастинг попробовать свои силы и взял меня в команду», — рассказала актриса.

Ради Киселевой создатели проекта пошли на нарушение правил, и она стала первым подростком, участвовавшим в шоу. Звезда смогла дойти до полуфинала и запомнилась зрителям как одна из ярких участниц.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!