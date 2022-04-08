«Милота зашкаливает»: Басков рассказал о долгожданном пополнении в семье

В 2020 году Николай Басков завел домашнего питомца. Кошечку породы шотландская вислоухая артист назвал Шанель и буквально души в ней не чаял, заполняя соцсети фотографиями своей любимицы.

Спустя полтора года Шанель родила котят. Об этом радостном событии Николай рассказал в своем телеграм-канале, опубликовав кадры с малышами.

«Милота зашкаливает», — подписал кадры Басков, а за кадром не мог сдержать эмоций.

«Ну наконец-то! Свершилось! Ты моя сладкая, ты моя красавица. Такие сладкие два котенка. Боже мой! На это можно смотреть бесконечно», — умиляется певец.

Фанаты разделили радость «натурального блондина».

«Поздравляю с прибавлением! Она сама только недавно котенком была! Коленька, спасибо за видео. Шанелька красивая и котята просто чудо!» — писали пользователи Сети.

Известно, что Николай Басков настолько привязан к своей любимице, что нанял даже для нее няню. Это все на тот случай, чтобы пушистик не страдала, когда он бывает на гастролях.

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