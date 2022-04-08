«Большим патриотам» виднее»: Шукшина съязвила в адрес Урганта

По возвращению в Россию на шоумена обрушился шквал критики.

В начале марта Иван Ургант с семьей отправился в Израиль. Тогда шоумен уверял, что ушел в отпуск, так как «Вечерний Ургант» временно не выходит в эфир.

Известно, что еще в 2018 году Иван получил гражданство Израиля и теперь, по слухам, ездил в страну, чтобы оформить все необходимые документы своей семье. На днях шоумен вернулся в Россию и столкнулся с новой волной хейта в свой адрес.

Известно, что теперь Ургант экстренно продает свою элитную недвижимость в Москве и Подмосковье. На этот счет высказалась и Мария Шукшина.

«Почему «вечерний патриот» Ургант по приезде из Израиля начал заниматься своей недвижимостью, а не чем-то, что могло бы принести пользу нашей стране, я не знаю. Им, «большим патриотам», виднее!» — едко заявила 54-летняя актриса в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее отец Ивана Урганта Андрей Ургант заявлял, что его сын приступил к работе, так как съемки «Вечернего Урганта» скоро возобновятся.

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