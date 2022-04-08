Едва дышит: Валя Карнавал в тесном корсете щегольнула пышными формами

Певица и блогер Валя Карнавал перед выходом в свет со своим новым бойфрендом Сашей Стоуном решила запечатлеться для соцсетей. Красотка предстала перед камерой во всем черном. Поверх прозрачной блузки она надела тесный корсет, сжавший ей грудь так, что казалось, она едва дышит.

Природа наградила Валентину от души. Поэтому Карнавал старается подчеркивать свою красоту при помощи подобных откровенных нарядов.

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Карнавал отправилась со своим возлюбленным на презентацию. Выход в свет стал первым официальным появлением ее на публике с Сашей Стоуном. Он блогер, и они познакомились на съемках шоу «Звезды в Африке».

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