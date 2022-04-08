«Пока не разведу, не успокоюсь»: Малькова настроена вернуть бывшего мужа любыми способами

Буквально через месяц Анастасия Макеева и Роман Мальков отметят первую годовщину семейной жизни. Тем временем экс-супруга Романа Малькова – Светлана намерена вернуть его любыми способами. Об этом стало известно из переписки, обнародованной в Сети.
Накануне помощница Анастасии Макеевой Ника Вершинина опубликовала скриншоты с откровениями многодетной мамы в своем телеграм-канале.
«Пока не разведу, не успокоюсь. А что мне делать? Смотреть, как они в любовь играют?» — писала Малькова в мессенджере.
При этом художница уточнила, что сможет простить бывшего мужа.
Напомним, с Анастасией Макеевой Роман Мальков познакомился летом 2020 года, когда приехал в Россию из Словении. Его бывшая жена Светлана считает, что актриса разбила семью и винит ее во всех бедах.
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