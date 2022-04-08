«Возненавидела одна половина человечества»: Нетребко прервала молчание после своего скандального заявления

После того как Анна Нетребко выступила с осуждением в адрес страны относительно событий на Украине, она предпочла затихнуть в своем микроблоге, где раньше очень активничала.

больше по теме Алишер Моргенштерн без жены оформляет гражданство в Тель-Авиве Возлюбленная исполнителя осталась в Дубае.

Спустя неделю после своего официального заявления, в котором она предпочла Запад России, Нетребко решила записать «письмо другу». Она сняла видеоселфи, в котором порассуждала на тему своей позиции.

При этом дива подчеркнула, что не собирается ни перед кем оправдываться. Она считает, что может стать для коллег тем, кто способен показать, какую точку зрения надо иметь, какую позицию занимать и как правильно жить в такой ситуации.

«Пройдет и это. И ничего плохого в этом я не вижу. Против своей Родины я не шла и не пойду, и для этого не нужно делать каких-то громогласных заявлений, которые сейчас все от нас требуют. Ну и что, сказал ты это, дальше что? Тебя возненавидела одна половина человечества. Если не сказал – возненавидела другая. Жизнь она продолжается, и все. Надо постараться просто не поддаваться истерическим каким-то выпадам, давлениям, потому что на нас его оказывают», — высказалась оперная звезда.

Ранее, напомним, выступления с Нетребко отменил Новосибирский оперный театр и Дмитрий Рогозин, отказавшийся приглашать певицу на космодром.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!