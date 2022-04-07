Монохром не устаревает: Виктория Боня в белоснежном образе прогулялась по солнечному Монако

Участница первого сезона шоу «Звезды в Африке» Виктория Боня разместила в личном микроблоге фото в монохромном образе.

Боня улетала в Монако. Виктория распрощалась с куртками и сапогами после отлета из Москвы. Теперь знаменитость может щеголять в коротких шортах, демонстрируя красивый загар.

Недавно Боня показала новый модный образ для прогулок в городах с теплой погодой.

Виктория отдала предпочтение белоснежной объемной рубашке и шортикам млочного оттенка. К ним красавица добавила сумочку на длинном ремешке и ботинки на рельефной подошве. Завершила образ модель серебряными украшениями.

«Там куча сообщений от разных людей о текущей ситуации… Если я ничего не публикую, это не значит, что меня это не беспокоит, это не значит, что для меня это не больно! Но дискриминация — это не выход!», – написала в личном микроблоге знаменитость.

Напомним, ранее Виктория Боня поддержала девушек-блогеров, которые беспощадно расставались со своими сумками Chanel. Телеведущая тоже разрезала черную сумочку на цепочке с логотипом модного дома.

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