«Официально муж»: Екатерина Волкова поздравила Георгия Дронова

Артисты сериала «Воронины» за многие годы съемок привыкли и стали относиться друг к другу как к родным. Вот и исполнительница роли Веры Ворониной — Екатерина Волкова — считает Георгия Дронова своим настоящим мужем.

Георгий Дронов играет в сериале Константина Воронина. По сценарию он женат на героине Волковой.

К слову, артисты тесно общаются не только в кадре, но и за ним. Поэтому Екатерина очень трогательно поздравила коллегу с 51-летием.

«Дорогой мой и любимый, официально друг, официально муж и официально партнер, с днем рождения тебя! Пусть год будет благополучным, ярким, творческим, рабочим и здоровым! Счастлива, что много лет назад судьба свела нас вместе», — призналась актриса в своих социальных сетях.

Напомним, ранее Екатерина Волкова опубликовала снимок с младенцем на руках. Поклонники не сразу догадались, что кадр архивный. На фото Екатерина держала маленького ребенка на руках. Им оказалась дочь Волковой.

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