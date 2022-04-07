«Мечты сбываются»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов предстал на редком фото с женой и сыном

Бывшие участники «Дома-2» Андрей и Кристина Черкасовы воспитывают сына Святослава, которому в конце апреля исполнится два года.

Пара обожает путешествовать и почти во все поездки берет с собой маленького наследника. Этой весной Андрей Черкасов и его жена Кристина покатались с горных склонов в Шерегеше Кемеровской области.

Снимком своего дружного семейства Андрей Черкасов поделился в микроблоге.

«Пожалуй, это лучшие фото из Шерегеша. Я счастлив, что у меня такая активная, спортивная семья путешественников. Я мечтал об этом. А мечты сбываются», — написал под фото Андрей Черкасов.

Напомним, некоторое время назад в семье Андрея и Кристины Черкасовых возникли сложности. Пара едва не оказалась на грани развода. Но Кристина и Андрей сумели преодолеть кризис. А успех полетели закреплять на Мальдивы.

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