Спасение за границей: Анна Заворотнюк после дня рождения матери улетела в Дубай

Поклонники модели надеются, что наследница Анастасии Заворотнюк не эмигрировала из России.

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась в Арабских Эмиратах. Анна Заворотнюк отправилась в Дубай сразу после празднования дня рождения матери.

Родительнице Анны Заворотнюк в этом году исполнился 51 год. Но исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» не может устроить настоящее торжество из-за своей болезни.

Однако поздравления поклонников Анастасия все же получила. Их артистке передала дочь Анна, которая рассказала фанатам о своем отлете после дня рождения родительницы.

Анна Заворотнюк еще в марте хотела улететь на Мальдивы. Однако из-за семейных и рабочих обстоятельств знаменитость смогла выбраться на отдых только в апреле. И теперь курс модели изменился.

Заворотнюк сообщила в личном микроблоге, что остановилась в отеле Дубая. Поклонники Анны верят, что модель отправилась в Арабские Эмираты исключительно для восстановления и скоро вернется на Родину.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк призналась в резком похудении на фоне переживаний из-за мамы.

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