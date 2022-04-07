«Хотела в НАТО»: Сергей Шнуров заговорил об измене

Скандальный Сергей Шнуров выпустил очередную песню про сложную ситуацию в мире. На этот раз шедевр называется «Геополитическая». Музыкант в тексте рассказывает об отношениях в семье и политике, из-за которой муж дал в глаз жене.

«У нас в подъезде, в пятиэтажке, случился геополитический скандал. Жена сказала: «пойду к Наташке», а я ее у соседа увидал. Клянется мне, что неповинна. Сосед клянется, что он — это не он. Ведет себя она как Палестина, на заседании в каком-нибудь ООН. Моя жена так хотела в НАТО, поэтому у ней фингал…».

Супругу Шнурова в клипе сыграла его протеже Зоя. Она ему отвечает:

«Вообще-то мы с ним не женаты, он никогда мне не помогал. Поэтому я и хотела в НАТО. Лишите вы его моргал», — говорится в тексте.

Песня за несколько часов собрала на YouTube 130 тысяч просмотров.

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