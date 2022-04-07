«Откуда у него роскошные виллы?»: Садальский не может поверить в наличие недвижимости у Соловьева на озере Комо

Известный артист и блогер Стас Садальский после новостей о безобразиях, которые творятся на виллах телеведущего Владимира Соловьева в Италии, поделился своими мыслями в микроблоге.

Садальский дал понять, что не очень-то и верит в наличии роскошных домов у Соловьева на итальянском курорте.

«Неизвестные гады залили красной краской бассейн и стены на итальянской вилле журналиста Владимира Соловьева на озере Комо в городе Пьянелло-дель-Ларио (Ломбардия) вслед за поджогом дома-дворца в Менаджо. Итальянская пресса говорит, у него три объекта недвижимости! Откуда у него роскошные виллы? Он что, на Севере вахтовиком нефть добывал? Подскажите, может вы в курсе?» — задался вопросом Стас Садальский.

Подписчики дали ему ответ на животрепещущий вопрос. Они-то точно знают происхождение денег Владимира Соловьева.

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