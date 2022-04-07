«Подарите нам сердечко»: Кристина Дерябина из «Дома-2» представила нового бойфренда

Бывшая участница «Дома-2» Кристина Дерябина после расставания с молодым человеком по имени Алексей, от которого была беременна, но потеряла ребенка, счастлива в новых отношениях.

С недавних пор Кристина Дерябина перестала скрывать избранника, периодически публикуя совместные с ним фотографии в соцсети.

На этот раз Кристина Дерябина поделилась совместным селфи с молодым человеком, которое сделала в салоне автомобиля.

«Подарите нам сердечко», — подписала кадр Кристина Дерябина.

Рядом с ней серьезный, брутальный парень с бородой. Поклонники заявили, что рады видеть Кристину счастливой.

Напомним, Кристина Дерябина запомнилась тем, что на «Доме-2» строила отношения не с участником телестройки, а ее сотрудником.

С Александром они довольно долго были вместе, даже успели купить квартиру в ипотеку и наметить свадьбу, которая так и не состоялась.

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