«Я бы познакомился»: Тимати заподозрили в воссоединении с Аленой Шишковой

Шоумен Тимати и его бывшая возлюбленная Алена Шишкова стали чаще уделять друг другу внимание. Недавно знаменитость прокомментировал свежее фото блондинки.

Алена опубликовала в личном микроблоге снимок в необычной маске. Оказалось, что это новый метод красотки бороться с несовершенствами кожи лица.

«Масочный режим отменили, а привычка носить маску осталась. Люблю одной из первых тестировать новинки для красоты лица. Из последних находок — GLED-маска. За месяц использования выровняла тон кожи и покраснения убрала. После нее делаю легкий массаж, вкусный чай перед сном и вуаля — действенный ритуал красоты!» — написала в личном микроблоге модель.

После того, как Шишкова оценила новый имидж Тимати, шоумен не остался в стороне и прокомментировал внешний облик Алены в маске. А поклонники знаменитостей помечтали о воссоединении Тимати и Шишковой.

«Я бы познакомился», — обратился Тимати к матери своей наследницы.

«А без маски уже не то, да?» — ответила на комментарий бывшего избранника Алена.

Напомним, ранее Алена Шишкова восхитилась необычным подарком Тимати на восьмилетие дочери Алисы. Модель с удовольствием разглядывала презент для ребенка.

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