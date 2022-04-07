Срочно худеть! Ольга Бузова засветила массивные бедра, покрутившись около пилона

Телеведущая Ольга Бузова постоянно расширяет горизонты, пробуя себя в чем-то новом.

Накануне она объявила, что начала учиться танцам на пилоне. Видео с занятий, куда она является в черном боди и на шпильках, 36-летняя Ольга Бузова исправно публикует в своем телеграм-канале.

В кадре видно, как грациозно Ольга Бузова двигается вокруг пилона, демонстрируя свои располневшие ягодицы.

«Это хорошие девочки ведут записи в своих дневниках. У плохих нет на это времени. Мое второе занятие», — подписала Ольга Бузова видео.

Собственно, Ольга Бузова пока не продемонстрировала никаких новых навыков. Все ее движения поклонники видели на сцене и раньше. Все, что Ольга Бузова умеет пока делать на пилоне, это простейшая крутка вокруг него. Но очевидно, что у теледивы все еще впереди.

Сможет ли Ольга Бузова подняться вверх по пилону, как это делают профессионалы, еще вопрос. Для этого звезде нужно, как минимум, сбросить несколько килограммов, считают поклонники.

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