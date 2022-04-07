Александру Яковлеву похоронили под громкие аплодисменты

В четверг, 7 апреля, актрису Александру Яковлеву привезли в ее родной город Калининград и похоронили там. Попрощались с артисткой в храме Александра Невского в 11:00.

Проводить родственницу в последний путь пришли сын, дочь, а также внучки. Родные Яковлевой принимали соболезнования от коллег, друзей и поклонников. По традиции, звезду проводили в последний путь громкими аплодисментами.

«Для меня это немного личная история. Мы работали вместе с Александрой Евгеньевной, я был ее заместителем в Калининградской пригородной пассажирской компании. Яркая, интересная, человек-праздник… Говорила, что на работе всегда должен быть торт. Уникальный человек», — сказал региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак.

Напомним, Яковлева до последнего сражалась с онкологией. Артистка скончалась в возрасте 63 года. Приносим самые искренние соболезнования родным и близким актрисы.

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