Развелся с дочерью Аллы Сигаловой и стал отцом-одиночкой: как сложилась личная жизнь актера Павла Баршака

Сейчас у актера Павла Баршака трое детей.

41-летний артист Павел Баршак знаком зрителям по фильмам «Союз спасения», «Прогулка», «Капля света», «Алхимик. Эликсир Фауста» и криминальному сериалу «Игра». Павел Баршак дважды был женат, а сейчас счастлив в третьем браке.

Павел Баршак отец троих детей, его сыну Федору 19 лет, Фоме — 13, а дочери Прасковье в декабре исполнилось два года.

Первой женой артиста была дизайнер интерьеров Анна Политковская — дочь известного хореографа Аллы Сигаловой.

Но этот брак оказался краткосрочным. После развода родителей сын пары Федя остался жить с папой.

Второй женой Павла Баршака стала художница Евгения. В этом браке родился второй ребенок артиста — сын Фома.

Третья жена Павла Баршака — Мария, по профессии следователь-криминалист. В декабре 2019 года у супругов родилась дочка Прасковья.

Все свое свободное время Павел Баршак проводит с детьми. В число его близких друзей входят Ирина Пегова и Евгений Цыганов.

По признанию Павла Баршака, все по дому он умеет делать сам.

«Для меня не проблема вымыть посуду, убрать, что-то приготовить… Можно сказать, я даже люблю стоять у плиты и никогда не повторяюсь в создании одного и того же блюда», — цитирует актера kp.ru.

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