Известный 35-летний актер высказался о романе с Александрой Яковлевой

Звезда фильма «Экипаж» Александра Яковлева была закрытым человеком и личную жизнь не афишировала. Многие поклонники считали, что актриса развелась со своим третьим мужем и закрутила роман с актером сериала «Нюхач» Денисом Бондаренко. Парню, к слову, всего 35 лет.

Слухи поползли после того, как артистка появилась с молодым человеком в 2017 году на красной дорожке ММКФ. Яковлева держала под руку статного красавца, смотрела на него нежным взглядом.

Однако Бондаренко, как выяснилось, не был любовником актрисы. Денис заявил, что несколько лет не общался с Александрой и поэтому не пришел к ней на похороны.

«История, что у нас был роман — чистой воды выдумка. Наверное, это такой пиар или придуманные сенсации, высосали из пальца», — делится Денис с Woman.ru.

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