«Особо не занимался спортом»: Димаш Адилет из «Холостяка» показал, каким худеньким был раньше

В последнее время брутальный брюнет покоряет дамские сердца кубиками пресса и крепкими бицепсами.

Второй участник шоу «Холостяк» на ТНТ Димаш Адилет разместил две фотографии в личном микроблоге. Таким способом финансист продемонстрировал, как сильно изменился за последние годы.

В 2017 году Димаш весил 64 килограмма, через год обзавелся большими мышцами и на весах показывал 73 килограмма.

«На первом фото март 2017 год, 64 кг, мой самый низкий вес. Я тогда сильно заболел и особо не занимался спортом. На втором фото — октябрь 2018, 73 кг, когда я вошел в удовлетворительную форму после того периода. В тот момент готовился выступать в Швейцарских национальных соревнованиях по боксу. К сожалению, травмировал локоть за несколько месяцев до начала. В «Холостяке» и сейчас 81 кг, немного расслабился. Ну что, входим обратно в хорошую форму?» — признался Димаш.

Несмотря на прибавленные килограммы богатый «Холостяк» из Казахстана очень нравится девушкам. Поэтому знаменитости приписывают романы с многими популярными красавицами. Например, с моделью Викой Одинцовой.

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