«Машуля – красавица»: Сергей Безруков поделился трогательными кадрами с участием дочери от Анны Матисон

Известный актер и режиссер Сергей Безруков в браке с Анной Матисон воспитывает троих детей. Старшей наследнице пары, Маше, в июле этого года исполнится шесть лет.
Девочка обожает своего звездного папу и не отходит от него ни на шаг, когда тот появляется дома.
В микроблоге Сергей Безруков поделился видео, на котором читает стихотворение Арсения Тарковского.
«Прочел вам стихотворение отца Андрея Тарковского — Арсения Александровича. Стихотворные миры отца как предтеча киномиров сына. Неслучайно сам Андрей Тарковский нередко использовал его стихи в своих картинах», — прокомментировал под видео Сергей Безруков.
В кадре около него крутится дочка Маша. Она то выглядывает из-за плеча отца, тот отходит от Безрукова и заворачивается в портьеру.
Хорошенькая малышка вызвала умиление у подписчиков Сергея Безрукова.
«Машуля — красавица, и вы хорошо выглядите», «Какая Машенька уже взрослая и как она на Аню похожа», «Маша – красотка, обожаю этот голос», — высказались в Сети.
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