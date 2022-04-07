Опомнились: Chanel назвала фейком сообщения об ограничении продаж для россиян

Французская компания Chanel попала в громкий скандал. В связи с мировыми событиями, многие россияне стали жаловаться, что представители бренда отказывают им в покупке своей продукции. Причина расистская — национальная принадлежность.

Дошло до непоправимого: некоторым россиянам даже давали подписать некий документ, в котором говорится, что покупательница ни в коем случае не должна носить приобретенную вещь на территории России.

Жители нашей страны, в свою очередь, устроили флешмоб в Сети. Звезды и блогеры начали разрезать ножницами сумки Chanel в знак протеста. А некоторые и вовсе потребовали от компании вернуть им потраченные на них деньги.

Видимо, представители Chanel поняли, что российский рынок они уже точно потеряли и выступили с заявлением.

«Вы как россиянка без проблем можете приобрести сумку. Мы слышали сообщения блогеров о том, что Chanel отказывается продавать сумки россиянам, но это не так. Это фейк. У них просто были заблокированы счета. Ограничений нет, лишь бы у вас работала карта», — объяснила сотрудница корреспондентке РИА Новостей.

Однако вряд ли уже какие-то заявления спасут ситуацию. Как считают наши звезды, французы перешли черту невозврата.

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