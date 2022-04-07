«Увидит Крым»: Глеб Жемчугов из «Дома-2» забрал к себе подросшего сына Мишу от Ольги Ветер

Бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов, покинув проект, женился на своей избраннице Анастасии Роинашвили.

Пара обосновалась в Крыму. Здесь Глеб Жемчугов зарабатывает на жизнь ведением праздничных мероприятий и свадеб в том числе.

А в эти дни в гости к папе в Крым приехал единственный сын Глеба от брака с Ольгой Ветер Миша.

Глеб Жемчугов сам приехал за подросшим наследником в Москву к жене. В соцсети он поделился снимком, на котором предстал с заметно повзрослевшим Мишей у вагона поезда.

Глеб Жемчугов дал понять, что очень счастлив своему воссоединению с сыном после разлуки.

«Сын увидит Крым. Это очень долгожданная поездка, мы долго к ней готовились, и теперь уже остается меньше суток, когда мой пацан увидит всю красоту моего любимого полуострова Крым. Уже в эти выходные будем отдыхать в традиционном крымском стиле — идем в поход в горы», — поделился Глеб Жемчугов.

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