Может остаться без жилья и «Ералаша»: дети Грачевского обманули его молодую вдову

После смерти создателя «Ералаша» Бориса Грачевского между его родственниками развернулась настоящая война. Сначала вдова режиссера Екатерина Белоцерковская пыталась оспорить законность огромной доли главы киножурнала Аркадия Григоряна.

Затем в бой вступила первая жена Грачевского Галина. Она заявила, что компания была создана в браке и женщина в таком случае тоже имеет право на долю.

После долгих баталий Белоцерковская от иска отказалась. С Григоряном они решили договориться мирным путем. Но не тут-то было… Новый хозяин «Ералаша» нарушил обещание и подал встречный иск: теперь он требует с Белоцерковской 250 тысяч за судебные расходы.

Но и это еще не все. Дети Грачевского Максим и Ксения обещали отказаться от претензий на недвижимость отца, если Екатерина не будет бороться за «Ералаш». Речь идет о загородном доме и квартире в Москве общей стоимостью около 100 млн рублей.

«Свою часть договоренностей мы выполнили, после чего дети Грачевского просто прекратили с нами общение. Вот такие оказались люди. В любом случае, что сделано, то сделано. Судиться за «Ералаш» вдова уже не будет», — заявил сайту kp.ru адвокат вдовы Евгений Бранецкий.

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