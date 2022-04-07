Жакет на голое тело и полупрозрачные брюки: Кайли Дженнер после рождения сына отправилась на вечеринку

Возлюбленная артиста Трэвиса Скотта впервые вышла в свет после появления второго ребенка.

Модель Кайли Дженнер после рождения второго ребенка наконец вышла в свет. Для вечеринки знаменитость выбрала образ в привычном ей стиле с минимумом одежды.

Дженнер недавно стала мамой чудесного сына. Однако 24-летней брюнетке еще хочется наслаждаться молодостью на шумных вечеринках. Поэтому Кайли после восстановления тут же стала наверстывать упущенное во время беременности.

Кайли Дженнер выбрала молочный оверсайзный костюм и надела его на голое тело. Также модель отдала предпочтение полупрозрачным брюкам и сумке, через которую видно все содержимое.

Необычные детали украсили наряд Дженнер. Ключи вместо пуговицы на пиджаке и рога на ручке сумки добавили «изюминку» аутфиту. Брюнетка завершила образ белоснежными туфлями с острым мысом.

Также Кайли не забыла о бижутерии. Знаменитость отдала предпочтение крупным кольцам. Фото нового образа Дженнеро разместила в личном микроблоге.

Напомним, ранее Кайли Дженнер показала весенний образ с трендовым тренчем из кожи. Модель скомбинировала его с остроносыми сапогами.

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