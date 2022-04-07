Канделаки – Симоньян: «На твоем месте большинство людей уже махнуло бы в отчаянии рукой»

Известная российская журналистка Маргарита Симоньян отмечает 42-й день рождения. Тина Канделаки поздравила коллегу по цеху с ее праздником.

«На твоем месте большинство людей уже махнуло бы в отчаянии рукой. А ты — вот уже который год — стоишь в этом дворе рушащегося миропорядка и уверенно называешь черное — черным, а белое — белым», — написала Тинатин в своем микроблоге.

Канделаки подчеркнула, что Маргарита обладает очень важным качеством — она имеет на все свое четкое мнение и ее невозможно переубедить.

Нужно сказать, что в это непростое время обе журналистки поддерживают россиян. Их объединяет патриотизм.

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