«Он у нас украл тебя и твою маму»: отец покойной Жанны Фриске выдвинул обвинение против Дмитрия Шепелева

Поздравляя внука Платона с днем рождения, Владимир Фриске не удержался от пинка в адрес Дмитрия Шепелева.

Седьмого апреля исполнилось девять лет сыну покойной певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева — Платону.

В этот день своего внука публично поздравил папа Жанны Фриске, Владимир Фриске, который уже много лет не видел мальчика.

Владимир Фриске выразил уверенность, что его внук растет похожим на свою звездную маму. Отец Жанны Фриске ждет, когда Платон повзрослеет и сам сможет решать, с кем ему общаться, а с кем нет. Пока это за него решает его папа Дмитрий Шепелев.

Поздравляя внука с девятилетием, Владимир Фриске не сдержался от обвинений в адрес несостоявшегося зятя.

«Не верь тому, что говорит отец твой и его родственники. Он у нас украл тебя и твою маму. Ты когда-нибудь все это узнаешь и сам решишь, где ложь, а где правда. Мы верим в это. Солнца и тепла в твое сердечко. Мы в тебя верим и любим. Наш дом, наше сердце для тебя всегда открыты. Мамочка тебя родила в Великий святой праздник — Благовещенье. Ты будешь счастлив. Так хотела мама. Так хотим мы. С днем рождения, наш милый и любимый ангелочек», — написал в соцсети Владимир Фриске.

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