«Ребята делают из дерева табуретку»: Лебедев попросил не осуждать людей, стоящих в очереди в IKEA

По словам дизайнера, каждый должен научиться делать что-то такое же востребованное.

Дизайнер Артемий Лебедев в разговоре с Юлией Меньшовой попросил не осуждать тех, кто стоял в очередях в IKEA перед закрытием шведской сети.

«Очередь встала в IKEA перед закрытием. Все в пабликах начали писать, как можно себя так не уважать. Порадуйтесь. Ребята делают из дерева табуретку, которую другие ребята хотят купить. Они так хотят ее купить, что даже готовы в очереди постоять». Артемий Лебедев

Как отметил Артемий Лебедев, каждый должен научиться делать что-то такое же востребованное. «Тогда у вас мир по-другому заиграет. Когда вам хотят принести деньги, испытывая неудобства, это значит, что вот она — правда жизни. Там происходят человеческие отношения. Люди этого хотят. У людей ничего не изменишь в голове идиотской оценкой», — заявил Артемий Лебедев.

Напомним, что Артемий Лебедев — один из самых известных российских дизайнеров. Его компания уже успешно работает 28 лет на рынке.

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